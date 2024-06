Trophées Horizons : les lauréats sont...

• Alimentation durable :Le Potager Extraordinaire, pour la carte du champ à l’assiette sur l’espace de restauration du parc et les animations proposées sur l’alimentation



• Ancrage local : Office de Tourisme Intercommunal Calvi Balagne, pour les Rencontres Balanines, permettant la rencontre entre touristes et artisans du territoire



• Adaptation au changement climatique : Parc Départemental d'Olhain, pour le diagnostic de vulnérabilité et le plan d'action adaptation en collaboration avec l'ADEME



• Economie circulaire et gestion des déchets : Office de Tourisme de Valmeinier, pour la ressourcerie et objet-thèque de montagne



• Maîtrise de l’énergie : Essentiem, pour le programme Montagnes Durables, dédié à la transition énergétique de l’offre d’hébergements touristiques en montagne



• Mobilités et gestion des flux touristiques : Normandie Tourisme, pour la démarche régionale du tarif bas-carbone Normandie



• Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles : ETC Terra, pour "Au p'tit baigneur la chance", un programme de sensibilisation du public autour des zones de baignades



• Responsabilité sociétale : Office de Tourisme Granville Terre&Mer, pour la mise en place d’un mécénat de compétences pour la préservation de l’estran avec l’association Avril



• Tourisme pour tous : Alsace Destination Tourisme, pour les Boucles pour tous, des circuits vélo conçus pour les personnes à mobilité réduite



• Information et sensibilisation des voyageurs (catégorie de l’année) : Tourisme Bretagne, pour la collection d’outils Ecogestes Bretagne



• Jeune pousse : KAIRN, pour l’outil d’évaluation et de mesure de l’impact du numérique « Progrès-score »



• Prix spécial du jury : Vie sauvage & Fika Voyages, pour la stratégie de décarbonation de leur activité



• Prix Inspiration d’ailleurs Wallonie : Article 27, pour le dispositif d’accès pour tous à la culture et au tourisme d'un jour pour 1,25€