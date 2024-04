Locations de courte durée : des retombées estimées à 43 M€ en France

En permettant à des centaines de milliers de familles de louer leur maison de manière occasionnelle à des voyageurs, les plateformes de meublés de tourisme, comme Airbnb, ont contribué à l'un des plus beaux succès français de ces dernières années. De la campagne aux grandes villes, des destinations de montagne aux stations balnéaires, les utilisateurs des plateformes de location de courte durée ont soutenu le pouvoir d’achat de nombreuses familles et l’activité de milliers de petits commerces dans tout le pays- des restaurants et boulangeries aux épiceries et autres magasins au cœur des villes et villages, soutenant ainsi des centaines de milliers d'emplois non délocalisables au cœur des territoires.



Contribuant aujourd'hui à près de 1 % du PIB français, les locations de courte durée ne se contentent pas de stimuler et disperser le tourisme dans de nombreuses communautés, elles soutiennent également la résilience de l'économie française en période d'incertitude

Les dépenses des voyageurs ont engendré plus de, comprenant environcollectée par les plateformes et reversée aux municipalités et aux offices de tourisme pour le compte des propriétaires.Les propriétaires d’hébergements ont également payé. De plus, plus de, directes et indirectes (TVA, CSG, CVAE, taxe sur les salaires, et autres), ont été générées par les dépenses des voyageurs dans les entreprises locales à travers la France." a déclaré Clément Eulry d’ Airbnb