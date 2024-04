Voyage d'affaires : workin.space s'attaque à la location de courte durée 🔑

Notre métier est d’accompagner les entreprises dans leur recherche d’espaces de bureaux flexibles. Cela englobe le



Il y a deux mois, nous avons lancé un service de location de bureaux ou de salles de réunion sur du court terme. Il y avait quelque chose à faire pour répondre à un besoin ponctuel, car nous avions des demandes quotidiennes pour réserver une salle de réunion pour quelques heures ou un lieu de chute pour une journée à Marseille…



La réservation en ligne est disponible uniquement en France. Nous allons l’étendre, à la rentrée, aux autres pays d’Europe dans lesquels nous sommes implantés.



Actuellement, le gros challenge est d’embarquer le plus de partenaires possible. A date, 450 partenaires ont choisi de rejoindre l’aventure, ce qui représente 2 000 espaces de travail. Nous avons 4 000 partenaires, nous sommes encore loin du compte. Notre objectif est de proposer l’offre la plus globale pour répondre aux besoins.



D'ici un an, nous aurons l'offre la plus compète d'Europe. C'est un vrai avantage pour des entreprises qui ont vocation à bouger à l'international.

D’ici un an, nous aurons l’offre la plus compète d’Europe. C’est un vrai avantage pour des entreprises qui ont vocation à bouger à l’international.



L’international est dans notre ADN depuis le début. Le site est traduit en cinq langues. Cela répond aux attentes de notre clientèle étrangère et permet de capter du trafic.



Autre atout sur le marché du voyage d’affaires : la simplicité. Sur le site, le moteur de recherche permet au client de trouver rapidement l’espace qui lui convient. Les offres sont en libre accès, il faudra ensuite créer un compte pour réserver et effectuer le paiement. Le partenaire reçoit ensuite la demande.



Les espaces sont rapidement identifiés sur le site, ensuite il suffit d’ouvrir un compte pour réserver.



Notre offre se distingue de celles des hôtels, qui peut être très intéressante sur du séminaire et salles de réunion. Nous intègrerons d’ailleurs prochainement des hôtels dans notre offre.



En revanche, pour travailler, nous proposerons un cadre différent dans un environnement collaboratif et dynamique.