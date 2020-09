Best Western : myWO la nouvelle marque spécialisée dans le coworking

Qui a dit que les hôteliers n'étaient pas flexibles et novateurs ? Sans doute pas nous, une fois de plus le secteur montre son agilité.



Alors que le télétravail a connu ces derniers mois un coup de booster inespéré avec l'épidémie mondiale, les travailleurs cherchent des espaces pour sortir de chez eux et se retrouver.



C'est sur cette dynamique que les hôtels Best Western Hotels & Resorts France entendent surfer. Ainsi la chaîne a décidé de créer une nouvelle marque : myWO, spécialisée dans le coworking.



Très facilement reconnaissables, les espaces myWO seront intégrés aux hôtels.



Ils seront signalés par une enseigne, meublés avec du mobilier distinctif et une signalétique intuitive.



Les espaces seront ouverts ou fermés, et proposeront un environnement de travail sur-mesure, ouvert ou privatif, adapté aux besoins spécifiques des clients.