Henri Delamarre : nouveau vice-président de Best Western® France

Les hôtels Kermibien

Cap vers une hôtellerie d’avenirs

Il détient ainsi à ce jour le Best Western Plus Le Moderne et le Best Western Royal à Caen, le Best Western Plus l’Artist Hôtel à Tours Centre, le Best Western San Benedetto à Cholet, le Best Western Graslin, le Best Western Atlantys et le Sure Hotel by Best Western Saint-Herblain à Nantes.Avant de fonder en 2012 «», Henri Delamarre rejoint ses parents en 2008 pour les soutenir dans le développement de leur offre d’hébergement haut de gamme pour seniors créée en 1990. Son frère et son épouse le rejoignent ensuite pour poursuivre l’histoire familiale.Aux côtés de Pierre Siegel, Président de la coopérative et du Conseil d’Administration, à qui il rappporte, Henri Delamarre aura pour mission la mise en application des axes de la vision stratégique 2022-2025 «».