Carte de fidélité : Best Western mise sur le wallet mobile

Les membres du programme fidélité peuvent ainsi intégrer dans le le wallet de leurs smartphones (Apple Wallet sur iOS et Google Pay sur Android), la carte de fidélité du groupe hôtelier.



Best Western se dit très satisfait des résultats obtenus depuis 18 mois : " les clients séjournent davantage dans les établissements du réseau et renouent les liens avec l’enseigne après une période marquée par les restrictions sanitaires" indique un communiqué de presse.



72% des membres les plus fidèles du Club de fidélité Best Western Reward® (les statuts Diamond et Diamond Select du club de fidélité) utilisent la carte de fidélité enregistrée dans leur wallet et reçoivent ainsi les offres et informations (promotions, remboursements…) directement sur leur smartphone.



En comparaison, sur la même typologie de clients, 65% ont accepté de recevoir ces mêmes offres par SMS et 43% par email. Le wallet est donc le canal privilégié pour les plus gros clients du groupe hôtelier indique Best Western.



Par ailleurs en proposant, via une campagne email, une offre à tous ses clients inactifs (clients inactifs : client n’ayant pas effectué d’achat depuis plus d’un an) , le groupe hôtelier a triplé la réactivation de ces clients en proposant d’ajouter l’offre au wallet.