Groupes : Best Western package ses hôtels pour les agences de voyages

La maison-mère de Best Western a signé avec Get Your Group

Les agences de voyages attirent de plus en plus d'acteurs du tourisme. BWH Hotel Group France, la maison-mère de Best Western vient de signer avec la plateforme Get Your Group. L'objectif sera de commercialiser les hôtels de la chaîne sur le marché du Groupe Loisir, à destination des tour-opérateurs, des agences de voyages et des autocaristes.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 23 Décembre 2021

