Pierre Siegel : nouveau Président France de Best Western

Le conseil d’administration de Best Western® Hotels & Resorts s’est réuni le vendredi 8 avril 2022 et a élu Pierre Siegel, en tant que nouveau Président du groupe en France.



Membre du Conseil d’Administration depuis 2005, occupant la fonction de vice-président depuis 2020, Pierre Siegel aura pour mission de mettre en œuvre la nouvelle vision stratégique 2022-2025 du groupe « Cap vers une hôtellerie d’avenirs ».



Propriétaire et actionnaire de l’hôtel Klé, BW Signature Collection by Best Western à Kaysersberg et du Best Western Plus Monopole-Métropole à Strasbourg depuis 2007, avec sa sœur, Véronique Siegel, il est diplômé de l’école hôtelière de Strasbourg et a commencé sa carrière chez Novotel et Hilton en Angleterre, avant de prendre la direction du « Buffet de la gare » à Valence puis de rejoindre le Captain Hotel à Blotzheim.