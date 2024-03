BWH Hotels France : 1000 postes à pourvoir

Le groupe organise des jobs dating pour tous types de métiers, directeur/rice, employé(e) d’étage, réceptionniste, commis(e) de cuisine, spa praticien(ne), serveur/se, et bien d’autres, et de contrats (CDI, CDD, alternance ou stage). Durant cette semaine spéciale, rendez-vous les :- Jeudi 21 mars, à 10h, au Best Western Créqui Lyon Part-Dieu-Jeudi 21 mars, à 11h30, au Grand Hôtel Les Lecques, BW Signature Collection- Jeudi 28 mars, à 13h, au Best Western Nantes Hôtel GraslinD’autres jobs dating seront organisés par BWH Hotels France tout au long de l’année.Les différents organismes d’emploi affiliés au gouvernement tels que France Travail, Mission Locale, l’école de la 2ème chance (E2C) et bien d’autres associations d’aide à l’insertion professionnelle en feront également la promotion.De plus, le CFA de ého, l’école hôtelière du groupe ouvre prochainement une nouvelle session deDans ce cadre, le groupe organise des Journées de rencontre et de recrutement afin de lancer cette nouvelle promotion.