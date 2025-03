Jean Pinard anticipe également la fin de certains métiers d'intermédiation : « Je pense que l'intermédiation va disparaître au fur et à mesure, sauf pour des services très précis. Les métiers du secteur institutionnel vont être sérieusement challengés par l'intelligence artificielle. Il va falloir être super innovant pour se réinventer et faire en sorte de correspondre à des besoins réels. »



Jean Pinard va plus loin en imaginant une fusion des postes entre agent de voyage et un agent d'accueil touristique en office de tourisme.



« On pourrait considérer qu'un agent de voyage et un agent d'accueil ou d'information dans un office de tourisme soient réunis dans un même lieu physique et se rapprochent pour aider les gens à sortir de chez eux » , précise-t-il.



Un autre pari en 2050 sera de faire sortir les gens de chez eux, selon le président de Futourism. « Il y a une concurrence de l'usage du temps libre de plus en plus forte. J'espère que les acteurs du tourisme vont réagir, car de notre capacité à faire sortir les gens de chez eux dépendra le nombre d'emplois touristiques de demain. »



L’avenir nous le dira !