Le plan prévoyait un axe sur le développement, mais aussi le renforcement de notre capacité de distribution on-line et notamment en direct avec site bestwestern.fr.



Nous avons changé, l’an dernier, toutes les technologies sous-jacentes à notre site. Fin septembre, nous sortirons notre nouveau site internet, avec une refonte graphique de l’UI et l’UX complète.



Nous avons de très bons résultats sur notre stratégie digitale. Le site marche très bien, avec quasiment 30% de croissance de la production du site avant même de l’avoir changé.



Le programme fidélité est un autre axe du plan. Nous sommes satisfaits de la manière dont nos clients réagissent au programme et celle dont les hôteliers s’en emparent pour mettre en avant le recrutement de nouveaux membres. Nous avons passé le cap du millionième porteur de carte Best Western Rewards en France.



Côté expérience client, le NPS de la marque est à plus de 66%. Les scores de satisfaction sont bons depuis le début de l’année.







Il faut de la traçabilité et de la transparence sur les actions que l’on mène en matière de protection de l’environnement. C’est pourquoi il est important de faire appel à un tiers certificateur. Près de 70 établissements travaillent à obtenir la certification Clef verte . Ça avance bien. Nous devrions avoir entre 170 et 180 hôtels certifiés, soit 60% du parc. Cela nous donne une vraie avance par rapport à nos concurrents.Il faut de la traçabilité et de la transparence sur les actions que l’on mène en matière de protection de l’environnement. C’est pourquoi il est important de faire appel à un tiers certificateur.