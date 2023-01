A Rouen, les Hangars restaurés apportent une nouvelle dimension aux quais

En plus du LSM, un Projet P apportera la dimension culinaire et conviviale avec un concept qui n’est pas encore finalisé, mêlant détente, bien-être, bars et restaurants.



Entre les deux Hangars, le Forum servira à des manifestations artistiques et à des animations culturelles en plein air.



L’ensemble des aménagements porte le budget autour de 50 millions d’euros. Tous les travaux sont programmés pour une première livraison des espaces avant le printemps 2023 et un espace achevé avant l’arrivée des navires de l’Armada au mois de juin prochain.