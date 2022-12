L’Armada de Rouen 2023 commence à hisser ses voiles

À l’heure d’une prise de conscience des enjeux environnementaux, l'Armada de Rouen 2023 prend également ses responsabilités : « on ne pouvait pas concevoir d’organiser un tel événement sans en réduire l’empreinte environnementale », explique le Président.



Tout est mis en œuvre pour que l’Armada soit exemplaire dans son organisation et pour qu’elle emmène chacun dans cette ambition, notamment par le biais de conventions en cours de signature avec les principaux partenaires (Région, Départements et Métropole Rouen Normandie).



Celles-ci seront ensuite répercutées sur chaque intervenant, navire et public.



Cette politique « Zéro pollution plastique, 100% de déchets résiduels recyclés ou réemployés » s’ajoute à une recherche systématique de réduction d’impact environnemental sur chacun des postes émetteurs de CO2 : transport du public jusqu’au site, alimentation électrique des navires, etc.



Au-delà de cette exemplarité, l’association veut profiter de l’événement pour sensibiliser à la protection des fleuves et des océans, au cœur des enjeux géopolitiques climatiques, de la biodiversité et de la sécurité alimentaire du tiers de la planète.



Avec l’aide de ses partenaires, et notamment de l’Institut de l’océan de l’Alliance Sorbonne Université, première université marine en Europe, elle proposera, le 8 juin prochain, une journée mondiale des océans.



Une dizaine d’éminents chercheurs de l’Institut viendra parler au grand public, en termes simples, des abysses océaniques, des mammifères marins et de l’histoire maritime de Rouen et de la Seine.