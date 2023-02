Demandez le programme des animations de l'Armada Rouen 2023

La Messe des marins, dimanche 11 juin à 11h00 - La traditionnelle messe des marins sera célébrée par l'Archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, depuis le grand voilier L’Atlantis. Elle pourra être suivie à partir du quai rive gauche sur la presqu'île Rollet et en direct sur France 2 et RCF.



La Grande chenille, lundi 12 juin - Les normands souhaitent relever le défi de battre le record de la chenille bretonne qui comptait 5 000 personnes. L’objectif pour les organisateurs - l’Armada, 76 actu et France Bleu Normandie - est d’en réunir le double sur l’esplanade.



Le Défilé des équipages - mercredi 14 juin en début d'après-midi. Classique incontournable depuis la première édition de l’Armada en 1989, le défilé des équipages rassemble, devant plus de de 100 000 spectateurs, marins civils et militaires, qui représentent leur pays aux sons de leurs fanfares.

Le défilé partira à 14h00 du pont Flaubert pour une traversée de la ville de 2 à 3 heures en direction de l'Hôtel de Ville où une réception accueillera les équipages.



Le Défilé des jeunes à la barre, les Optimists, mercredi 14 juin à partir de 12h00 - 48 jeunes âgés de 8 à 13 ans, membre des clubs de voile locaux de Bédane et d’Hénouville, défileront aux couleurs de l’Armada sur des voiliers pour symboliser l’espoir qu’ils incarnent en matière de protection de l’environnement et celle des mers et des océans en particulier.

Les voiliers partiront du port de plaisance, au musoir, rive gauche et navigueront jusqu’au Pont Guillaume le Conquérant pour revenir sur le même trajet rive droite.



Le Footing des marins, le samedi 17 juin à 8h00 - Un footing convivial et loin de tout esprit de compétition rassemblera les marins et tous les participants qui veulent courir au milieu des « pompons », sur un parcours de 6 km au départ de la presqu’île Rollet quai rive gauche, puis passage de la Seine sur le pont Guillaume le Conquérant et arrivée au quartier général de l’Armada.