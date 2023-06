Les quais ont fait le plein pour l’Armada de Rouen

Comme dans chaque événement de cette nature, certains navires captent l’attention et la ferveur du public davantage que les autres.



Le succès se mesure à la longueur des queues pour franchir la passerelle et arpenter les ponts.



A ce petit jeu, c’est le Belem, marine nationale oblige, qui bat tous les autres à l’exception sans doute du navire école mexicain, le Cuauhtemoc, avec ses officiers rutilants en tenue d’apparat, ou peut-être le Dar Mlodziezy, navire polonais arborant aussi par solidarité le drapeau ukrainien.



Bref, il y en avait pour tous les goûts, tous les amateurs, tous les marins d’un jour qui ne se sont pas privés pour monter à bord, faire signer leur passeport et repartir avec des souvenirs et des rêves de grands larges, de haubans et de sifflets pour hisser les voiles.