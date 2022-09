Rouen mobilise son Armada pour devenir Capitale européenne de la culture 2028

L’association (loi 1901) Armada de la Liberté, fondée par Patrick Herr, organise à Rouen depuis 1989 et tous les 4 ans environ, le premier rassemblement mondial de grands voiliers et navires maritimes avec 6 millions de visiteurs, une cinquantaine de navires, plus de 30 nationalités représentées et près de 7000 marins venus du monde entier.En 2021, Patrick Herr cède la place à Jean-Paul Rivière, chef d’entreprise rouennais à succès, mais aussi navigateur, passionné de la mer et de l’environnement, largement impliqué dans les précédentes éditions de L’Armada.. Elle s’est fixée deux nouvelles orientations majeures : la protection des océans et des fleuves, ainsi que la démocratisation et le large accès à la culture et l’histoire maritimes. Michel Bussi en est à ce titre le parrain culturel.