La "Révolution des Œillets" fête ses 50 ans !!!

Lors de votre visite au Portugal, nous vous invitons à plonger au cœur de la Révolution des Œillets en explorant les lieux emblématiques de cet événement historique.

Débutez votre périple par Lisbonne, où l'atmosphère électrique de l'époque révolutionnaire semble toujours vibrer dans l'air. Parcourez le Largo do Carmo : ce fut l'un des principaux théâtres de la Révolution. Explorez les sites où se sont déroulés les événements les plus marquants du 25 avril, tels que le Terreiro do Paço, le Largo do Carmo et le Chiado. Découvrez le musée do Aljube, ancienne prison politique, dédié à la mémoire de la lutte contre la dictature, en faveur de la liberté et de la démocratie.