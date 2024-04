Slow Village : un nouveau propriétaire et une montée en gamme

Nous sommes très contents d’avoir réalisé cette opération qui est une étape majeure dans la croissance de Plein Air Invest.



Il s’agit d’actifs stratégiques qui répondent à la dynamique de montée en gamme, mise en place par Inspire Villages, et qui correspondent parfaitement à la demande actuelle et à la stratégie du fonds

Cette acquisition permet àde diversifier son portefeuille avec destelles que l'Ile de Ré, Biscarosse, la Bretagne - Côte des Légendes, la Vallée de la Loire, le Périgord, et le Gard.Ces sites sont reconnus pour leur engagement éco-responsable (Ecolabel européen) et proposent une. Ce programme vise à satisfaire une clientèle familiale et exigeante, en quête d’un confort élevé et d’équipements répondant à ses attentes.” déclare Johanna Capoani , Directrice du pôle hôtellerie de Swiss Life Asset Managers France.Cette acquisition permet au FPCI Plein Air Invest d’afficher. Ce dernier devenant ainsi le 10ème groupe de camping en France.