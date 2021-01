Slow Village ouvre son capital à Bpifrance et BNP PARIBAS

Slow Village, propriétaire et exploitant d’hébergements de plein air vient de finaliser une levée de fonds auprès de Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme 2 et BNP Paribas Développement.



Cette opération, explique le groupe lui permettra "d’accélérer son développement et d’acquérir deux sites touristiques" situés à Lacanau et sur l’Ile-de-Ré qui seront transformés en destinations Slow Village.



Basée à Angers, la société compte déjà quatre sites en exploitation : Slow Village Biscarosse Lac, Slow Village Loire Vallée, Slow Village Château des Forges et Slow Village Breizh Légendes.