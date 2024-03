Flexible Autos : Le Broker de location de voiture 100% BtoB ! Des loueurs sélectionnés, des tarifs compétitifs.

Flexible Autos offre à travers son site BtoB toute son expérience depuis 20 ans sur la location de voiture à ses clients. Des loueurs sélectionnés pour leur qualité de service, des tarifs compétitifs, une rémunération attractive, des solutions innovantes.

Rédigé par Flexible Autos le Lundi 25 Mars 2024



Flexible Autos se développe et propose aussi la location de Camping-cars, d’Utilitaires, de Scooters et nouveauté les Transferts.



Réserver vos véhicules avec Flexible Autos c’est vous garantir un service professionnel, une assurance pour vos clients de trouver la catégorie et le tarif le plus approprié pour leurs vacances.



Grâce à Flexible Autos vous aurez le choix à travers plus de 120 destinations, 22 000 stations de trouver le véhicule dont vous aurez besoin.



Avec le Pack Premium que propose Flexible Autos, vous aurez la solution pour protéger vos clients avec un dépôt de caution et/ou une franchise nulle ou réduite.

Depuis le lancement de Flexible Autos France en 2014, notre volume de location est tous les ans en progression.



Les avantages à travailler avec Flexible Autos :



Présent dans le monde.

Quelques exemples de partenaires de location de voitures avec lesquels nous collaborons : Avis, Europcar, Hertz, Sixt, Alamo, Enterprise, Sicily by Car, Record, Guerin, etc.



Une rémunération attractive,



Toutes les catégories de véhicules disponibles.

Mini, Eco, Compact, SUV, 7 places… toutes les catégories sont disponibles.



Des tarifs tout compris et compétitifs :

Kilométrage illimité (dans 95% des demandes)

Garantie collision et dommages au véhicule (avec franchise)

Garantie vol du véhicule (avec franchise)

Assurance aux tiers et responsabilité civile

Taxes locales

Surcharge aéroport





Toutes les informations, conditions, horaires des stations sont disponible en un clic.



Une solution XML via nos partenaires Eminds, Travel Compositor et Facilitatrip



Une plateforme de réservation professionnelle, complète et intuitive. Les avantages à travailler avec Flexible Autos :Présent dans le monde.Quelques exemples de partenaires de location de voitures avec lesquels nous collaborons : Avis, Europcar, Hertz, Sixt, Alamo, Enterprise, Sicily by Car, Record, Guerin, etc.Une rémunération attractive,Toutes les catégories de véhicules disponibles.Mini, Eco, Compact, SUV, 7 places… toutes les catégories sont disponibles.Des tarifs tout compris et compétitifs :Kilométrage illimité (dans 95% des demandes)Garantie collision et dommages au véhicule (avec franchise)Garantie vol du véhicule (avec franchise)Assurance aux tiers et responsabilité civileTaxes localesSurcharge aéroportToutes les informations, conditions, horaires des stations sont disponible en un clic.Une solution XML via nos partenaires Eminds, Travel Compositor et FacilitatripUne plateforme de réservation professionnelle, complète et intuitive.

Un élargissement des offres.



Flexible Autos, en plus de la location de voiture propose :

La location de Camping-cars,

De Scooters,

D’Utilitaires,

Un service de Transferts (aéroport – hôtel – aéroport) dans le monde entier.



Des outils pour assurer vos ventes.



Les livraisons et reprises hôtels,

Sur simple demande auprès de notre call-center.



Annulation sans frais jusqu’à 48h de la prise du véhicule.

Information visible au moment de la réservation



Des extras disponibles (siège autos, GPS, Chaines…)

Peuvent être sélectionnés directement au moment de la réservation ou sur simple demande par email.



Les abandons internationaux (ex : entre USA et Canada et vice versa),

Uniquement sur demande auprès de notre call-center



Des filtres pour affiner vos recherches.

Boite automatique, 7 places, bureau sur l’aéroport….



Un voucher (non tarifé) incluant toutes les informations de la location et les conditions du loueur.

Disponible immédiatement une fois le dossier confirmé sur votre espace



Une offre de fidélité pour les Agents de Voyages



Un scoring affiché sur tous nos partenaires



Deux solutions (indépendantes ou cumulables) pour protéger vos clients :

Une option « 0 Franchise » gérée par Flexible Autos qui rembourse intégralement la franchise* au retour du client.

* sauf l’erreur de carburant et effets personnels à l’intérieur du véhicule



Un Pack Premium, la solution pour protéger vos clients avec un dépôt de caution et/ou une franchise nulle ou réduite.

Avec cette solution votre client n’a pas a avancer le montant de la franchise et permet avec certains partenaires de présenter une carte bancaire de débit. Flexible Autos, en plus de la location de voiture propose :La location de Camping-cars,De Scooters,D’Utilitaires,Un service de Transferts (aéroport – hôtel – aéroport) dans le monde entier.Les livraisons et reprises hôtels,Annulation sans frais jusqu’à 48h de la prise du véhicule.Des extras disponibles (siège autos, GPS, Chaines…)Les abandons internationaux (ex : entre USA et Canada et vice versa),Des filtres pour affiner vos recherches.Un voucher (non tarifé) incluant toutes les informations de la location et les conditions du loueur.Une offre de fidélité pour les Agents de VoyagesUn scoring affiché sur tous nos partenairesDeux solutions (indépendantes ou cumulables) pour protéger vos clients :Une option « 0 Franchise » gérée par Flexible Autos qui rembourse intégralement la franchise* au retour du client.Un Pack Premium, la solution pour protéger vos clients avec un dépôt de caution et/ou une franchise nulle ou réduite.



Des équipes à votre service.



Tout au long de votre réservation, nos équipes vous accompagnent.



Lors de la réservation, un conseil, une information appelez nous au 01 83 75 34 97.



Vos documents (facture et voucher) disponibles immédiatement à la confirmation du dossier sur votre espace.



En cas de litige avec le partenaire, la possibilité de le déclarer directement en ligne ou par email.





Notre Call-center est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 18h30 sans interruption, nous répondons à tous vos appels téléphoniques ou par email



Nos Conseils :



Assurez-vous de bien contrôler le type de carte bancaire débit ou crédit que le client à en sa possession et qu’elle soit en adéquation avec les conditions du loueur et qu’elle soit bien à son nom et prénom.



Vérifiez que le permis de conduire du conducteur soit en bon état et que toutes les dates des permis mentionnés soient valides.



Rappelez à votre client d’augmenter son plafond de carte bancaire pour que l’empreinte du dépôt de caution puisse être validée par le loueur.



Mentionnez au conducteur de bien prendre connaissance du contrat sur place avec le loueur et de refuser toutes assurances qui y seraient portées dessus et qu’il ne désire pas.



Faire attention au volume des bagages par rapport à la catégorie du véhicule réservé. Tout au long de votre réservation, nos équipes vous accompagnent.Lors de la réservation, un conseil, une information appelez nous au 01 83 75 34 97.Vos documents (facture et voucher) disponibles immédiatement à la confirmation du dossier sur votre espace.En cas de litige avec le partenaire, la possibilité de le déclarer directement en ligne ou par email.Notre Call-center est ouvert du lundi au vendredi de 09h30 à 18h30 sans interruption, nous répondons à tous vos appels téléphoniques ou par email info@flexibleautos.com Assurez-vous de bien contrôler le type de carte bancaire débit ou crédit que le client à en sa possession et qu’elle soit en adéquation avec les conditions du loueur et qu’elle soit bien à son nom et prénom.Vérifiez que le permis de conduire du conducteur soit en bon état et que toutes les dates des permis mentionnés soient valides.Rappelez à votre client d’augmenter son plafond de carte bancaire pour que l’empreinte du dépôt de caution puisse être validée par le loueur.Mentionnez au conducteur de bien prendre connaissance du contrat sur place avec le loueur et de refuser toutes assurances qui y seraient portées dessus et qu’il ne désire pas.Faire attention au volume des bagages par rapport à la catégorie du véhicule réservé.

Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition :



Par téléphone : +33 1 48 39 07 99

Par email :



Notre site :



Par téléphone : +33 1 48 39 07 99Par email : servicecommercial@flexibleautos.fr Notre site : www.flexibleautos.fr



Lu 109 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Partez près de chez vous en Irlande avec Quartier Libre Assur-Travel vous aide à partir sereinement en vacances !