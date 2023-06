Action-Visas : L'humain et les nouvelles technologies au service du voyage de vos clients

En 1993, la société SERVINCO (Services Industriels et commerciaux) voit le jour et le service « Visa Vietnam » ouvre ses portes en 1994 facilitant les formalités d’entrée qui à l’époque étaient longues et fastidieuses au moment où ce pays s’ouvrait au tourisme.



Devant le succès du service et à la demande de ses clients (AGV et TO), « Visa Vietnam » devient en 1997 « Asie Visas » et couvre toutes les destinations frontalières avec le Vietnam (Laos, Cambodge, Chine) ainsi que le Myanmar et la Thaïlande.



En 2000, face à la demande de plus en plus importante des plus grands tour-opérateurs et réseaux, « Asie Visas » évolue pour couvrir l’ensemble des destinations et devient « Action-Visas ».



En 2005 : ouverture d’un département « légalisation de documents »



En 2016 : ouverture d’un département « visas électroniques »



Aujourd’hui, Action-Visas continue d’évoluer, tant au niveau technologique qu’au niveau de la diversité et qualité de ses services.



Action-Visas en quelques chiffres :

✔ 37 employés.

✔ 450m2 de surface pour des locaux situés au cœur de Paris.

✔ plusieurs milliers de clients demandant des visas touristiques, d’affaires ou de visite familiale.