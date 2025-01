Action-Visas en 2025 : quels sont les changements ?

Depuis plusieurs années, la plupart des agences de voyages utilisent Action-Visas via un BtoB dédié pour proposer un service de proximité de qualité à leurs clients, favorisant ainsi de nombreuses ventes, y compris de dernière minute (accès via votre portail réseau ou via des codes personnalisés, que nous pouvons vous communiquer).



Qu'est-ce qui va changer en 2025 ?



● Nos délais d'obtention resteront les plus courts ;



● Notre processus de commande pour vos traitants restera le plus fluide et le plus intuitif ;



● Les formalités resteront simplifiées sur l'ensemble des destinations, pour des arrivées aériennes, terrestres ou maritimes ;



● Le suivi de chaque dossier restera le plus détaillé et s'effectuera toujours en temps réel ;



Et alors ???? Malgré un BtoB performant mais faute de temps, plusieurs agences n'utilisent pas toujours leur accès BtoB visas et nous ont expliqué qu'elles renvoyaient parfois, ou régulièrement, leurs clients sur les ambassades ou vers notre site public.



Dès maintenant et en 2025, chaque agence peut, en plus ou sans BtoB Visas, orienter directement ses clients vers notre site public Action Visas, via une affiliation.

Quels sont les avantages de l'affiliation ? ✔ Vous orientez vos clients vers un service fiable ayant simplifié les formalités ;

✔ Le service d'aide à l'obtention reste facultatif pour votre client: il peut juste demander des informations ;

✔ Action-Visas reste seule responsable de l'obtention du visa ou e-Visa ;

✔ Chaque commande générera, en plus de la satisfaction client, un revenu supplémentaire pour l'agence ;

✔ La mise en place est très facile et très rapide.



Comment profiter de cette affiliation ? 1- via un lien affilié sur notre page d'accueil ou des liens contextuels pays :

Vous n'aurez rien à faire, si ce n'est mettre en place le lien affilié fourni, contextuel pays ou général, sur votre site, dans vos e-mails de confirmation ou de correspondance, ou dans vos newsletters, etc.

Une commission sur le service d'aide à l'obtention vous sera reversée sur chaque visa délivré.



ou



2- via un code de réduction :

Vous n'aurez (aussi) rien à faire, si ce n'est effectuer la promotion d'un service d'aide utile et facultatif sur votre site, dans vos e-mails de confirmation ou de correspondance, ou newsletter, etc.

Vos clients bénéficieront d'une réduction via un code que vous leur fournirez lorsqu'ils achèteront un voyage auprès de votre agence. Ce code, lorsqu'il sera utilisé et en plus de la réduction obtenue par vos clients, donnera lieu à une commission sur le service d'aide à l'obtention du visa qui vous sera reversée sur chaque visa délivré.



N'hésitez pas à nous contacter, sans engagement, pour obtenir plus d'informations : affiliation@action-visas.com



Nous profitons de cette "nouveauté" pour souhaiter à toutes les agences, TO et réseaux une année 2025 remplie de voyages et de clients !



L'équipe Action-Visas

Action-Visas en quelques mots En 1993, la société SERVINCO (Services Industriels et commerciaux) voit le jour et le service « Visa Vietnam » ouvre ses portes en 1994 facilitant les formalités d’entrée qui à l’époque étaient longues et fastidieuses au moment où ce pays s’ouvrait au tourisme.



Devant le succès du service et à la demande de ses clients (AGV et TO), « Visa Vietnam » devient en 1997 « Asie Visas » et couvre toutes les destinations frontalières avec le Vietnam (Laos, Cambodge, Chine) ainsi que le Myanmar et la Thaïlande.



En 2000, face à la demande de plus en plus importante des plus grands tour-opérateurs et réseaux, « Asie Visas » évolue pour couvrir l’ensemble des destinations et devient « Action-Visas ».



En 2005 : ouverture d’un département « légalisation de documents ».



En 2016 : ouverture d’un département « visas électroniques ».



En 2025 : Action-Visas, leader dans son domaine, continue d’évoluer, tant au niveau technologique qu’au niveau de la diversité et qualité de ses services.



