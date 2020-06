Toundra Voyages dévoile sa collection Hiver 2020-2021

afin de coller au mieux à l'actualité

Nous avons choisi cette année de proposer des régions éloignées où la distanciation sociale ne sera jamais un problème.



Nous offrons également des conditions de réservations facilitées sur nos programmes exclusifs et nous avons le plaisir de renouveler, en collaboration avec nos partenaires, le

pour les agents de voyages.

Toundra Voyages vient de sortir saUne production plus tardive "", précise le réceptif spécialiste du Canada et des USA dans un communiqué. "Ce dernier leur permet de gagner leurs vacances d’hiver au Québec. Tous les agents de voyages membres du groupe Facebook privé Toundra Entre Pros ayant accompli au moins deux ventes hiver avant le 1er décembre 2020 seront éligibles.Les gagnants se verront offriravec l’accompagnant-e de leur choix. Les vols allers-retours sont compris dans le prix, ainsi que les hébergements en petit-déjeuner, deux activités hivernales, et la location de voiture.