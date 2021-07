Canada : Toundra Voyages prépare la réouverture des frontières... et sort sa production hiver

Il faut dire que depuis plus d'un an, le travail de l'agence consistait en un éternel recommencement d'annulations et de reports, pour le FIT comme pour les groupes.



Si l'été 2021 sera encore quasi nul, hormis quelques ventes avec des agences locales québécoises, il existe désormais un réel espoir pour le mois des couleurs... et surtout pour l'hiver 2021-2022.



Aussi les équipes de Toundra Voyages se tiennent prêtes. Depuis quelques semaines, l'agence a relancé les recrutements pour faire face aux volumes de demandes qu'elle aura à gérer dès que les voyageurs pourront revenir.



« C'est un gros challenge, le marché de l'emploi au Canada est très vif, et nous rencontrons des difficultés à recruter du personnel qualifié, explique Régis Mikelbrencis. Et la crise n'a rien arrangé, de nombreuses personnes sont parties dans d'autres secteurs et il est extrêmement compliqué de trouver des conseillers voyages qui connaissent le Québec et ne sont pas rentrés en France, notre équipe étant essentiellement composée de Français.



Les Québécois ne sont pas notre cible pour ce type de postes, car ils ne connaissent pas forcément la méthode de voyage des Français dans leur région ».