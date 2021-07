Le Canada rouvre ses frontières aux Américains vaccinés dès le 9 août 2021

Tous les voyageurs seront aussi tenus d'appliquer les mesures sanitaires en vigueur, comme surveiller leur état de santé afin de détecter l'apparition de tout signe ou symptôme de la COVID-19, porter un masque en public et conserver une copie de leur attestation de vaccination et des résultats de leurs tests - de même qu'une liste de leurs contacts étroits et des endroits qu'ils sont visités - pendant 14 jours après leur entrée au Canada.



Les passagers aériens doivent continuer de porter un masque dans les aéroports canadiens et à bord de vol à destination, en provenance ou à l'intérieur du Canada, à quelques exceptions près, et ce, peu importe leur statut vaccinal.



Les enfants de moins de 12 ans non-vaccinés n’auront plus à se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Ils pourront se déplacer avec leurs parents, mais doivent éviter les lieux collectifs - tels que les camps de vacances ou les garderies - pendant les 14 premiers jours suivant leur arrivée.



Les enfants non vaccinés devront se soumettre aux tests de dépistage du premier et du huitième jour.



Les provinces et les territoires peuvent imposer des règles plus strictes à l'égard des personnes qui viennent de rentrer d'un voyage. Des détails supplémentaires seront communiqués dans les jours qui viennent.



A noter également que le séjour obligatoire de trois jours à l’hôtel sera éliminé pour tous les voyageurs arrivant par avion.