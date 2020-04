Tour du monde des réceptifs : le coronavirus a mis "un bras dans le tordeur" du tourisme à Montréal

TourMaG.com - Vous êtes Français et basé à Montréal, avez -vous des nouvelles de la France et en prenez-vous ?



Régis Mikelbrencis : Le Québec est historiquement plus tourné vers la France, alors que le Canada regarde le voisin américain ou l'Asie.



Quand la France est abordée dans les journaux, c'est plus pour expliquer les manquements, comme les masques, le non-respect du confinement, les nouvelles règles prises, etc.



Les Québécois comprennent assez mal pourquoi les Français ne suivent pas les directives du gouvernement.



En quelque sorte, vous êtes le mauvais exemple pointé du doigt, donc si nous ne suivons pas bien les recommandations, voilà ce qu'il arrivera : une explosion des cas et des morts.



Au Canada ou au Québec, quand on nous demande de ne pas sortir, nous ne sortons pas.



TourMaG.com - Vous en êtes où au niveau de l'épidémie ?



Régis Mikelbrencis : Nous ne sommes pas au même stade que vous, même si nous avons pris les mesures au même moment que la France, avec 25 cas déclarés.



Pour la première fois, nous avons eu des prévisions sur l'ampleur de la crise, leur scénario est bien pire que la réalité. Le pire des scenarii qui pourrait arriver serait de 8 000 morts, et le moins mauvais de 1 200 morts.



Nous avons un taux d'hospitalisation de 6% et encore un très grand nombre de lits en réanimation.



A la mi-mars, le confinement n'a pas été rendu obligatoire, mais recommandé. Nous pouvons sortir, nous promener, tant que nous respectons la distanciation sociale.



Après nous ne sommes pas à une contradiction près. Nous pouvons voir des amis, mais nous devons nous tenir à 2m d'eux, tout comme il nous ait possible de sortir, mais seulement pour les besoins essentiels.



Encore une fois, nous n'avons aucune interdiction, car les règles sont respectées.