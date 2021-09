Canada : quelles sont les conditions pour voyager depuis la France ?

Le Canada a rouvert ses frontières aux voyageurs vaccinés, le mardi 7 septembre 2021

C'est le premier signe d'une reprise du tourisme transatlantique, le Canada a rouvert ses frontières le mardi 7 septembre 2021. S'il est possible de découvrir Montréal et les dégradés d'orange ou rouge dans les forêts canadiennes, cela n'est pas non plus automatique. En effet, seuls les voyageurs entièrement vaccinés auront des facilités pour entrer dans le pays, pour les autres, il faudra observer une quarantaine. Voici un point sur les conditions d'entrée au Canada.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 8 Septembre 2021

Lu 194 fois