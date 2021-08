Amérique du Nord : les arrivées internationales ont chuté de 67 %

"La COVID-19 peut toujours être identifiée comme la plus grande menace pour la croissance du secteur du voyage, et en Amérique du Nord, ce n'est pas différent.



"La perte des dépenses des touristes entrants en 2020 (-74,1%) en Amérique du Nord a été significative. Les prévisions de GlobalData suggèrent que cela ne devrait pas se rétablir complètement avant 2025, et ce sera l'un des plus grands facteurs affectant la reprise économique de la région au cours des prochaines années."

Le dernier rapport de GlobalData, "Tourism Destination Market Insight : Amérique du Nord (2021) ", révèle que le nombre total d'arrivées internationales dans la région a diminué de 67 % en glissement annuel en 2020 et les dépenses entrantes de 74,1 %.Les prévisions de reprise de l'Amérique du Nord suivent le consensus général du secteur du voyage selon lequel le tourisme intérieur se redressera en premier (2022), maisLes prévisions concernant les dépenses touristiques entrantes, cependant, suggèrent qu'elles ne dépasseront pas les niveaux d'avant la pandémie avant 2025., analyste en voyages et tourisme chez GlobalData, commente :L'un des principaux avantages du tourisme in-going est la dépense, qui peut stimuler les revenus économiques, l'emploi et agir comme un catalyseur pour le développement des infrastructures. Chaque destination dispose d'une offre touristique intérieure solide, mais on ne peut compter sur elle seule pour compenser l'effondrement des voyages internationaux.Pour l'analyste, "Les voyages vers l'Amérique du Nord à partir d'autres destinations dans le monde peuvent être coûteux. L'enquête de GlobalData a révélé que