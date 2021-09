Air Canada : "C'est du jamais vu, Paris-Montréal écrase Paris-New York !"

TourMaG.com - Depuis, l'annonce, les réservations ont-elles explosées ?



Jean-François Raudin : Pour résumé, l'effet que cela a eu je vais vous révéler une anecdote très marquante pour la destination.



Pour la 1ère fois, toutes compagnies aériennes, tous canaux confondus, il y a plus de passagers prévus pour les six prochains mois qu'entre Paris-Montréal qu'entre Paris et New York. C'est du jamais vu et l'écart se creuse chaque semaine.



Actuellement 41 061 billets ont été vendus pour la ligne vers Montréal, contre 35 748 vers New York, pour des voyages entre septembre et février 2022. De plus l'accélération des ventes est phénoménale, avec 15,6% de hausse des ventes d'une semaine à l'autre.



Dans le même temps, la vélocité (croissance du nombre de billets émis, ndlr) sur New York est de 3,5%.



TourMaG.com - Cette belle vitalité s'explique par la reprise des passagers loisirs ?



Jean-François Raudin : Nous n'avons pas fait de sondage, mais nous connaissons les restrictions, selon nous les touristes sont assez peu nombreux.



La dynamique s'explique par le VFR, visiting friends and relatives, donc les visites aux familles et amis, mais aussi les résidents français au Canada. Officiellement la diaspora française comptabilisée en 2020, entre 80 000 et 100 000 personnes. Un chiffre sans doute plus important.



Dans le même temps, 10 000 Canadiens vivent en France.



Autant de personnes qui n'ont pas vu leurs proches depuis de longs mois. Ils attendaient quasiment la décision du gouvernement avec leurs valises dans les mains.