Dès décembre, Lima à portée de la France avec les nouvelles liaisons Air Canada

nouveaux vols sans escales saisonniers entre Toronto, Montréal et Lima

Air Canada annonce le lancement de vols sans escales saisonniers entre Toronto, Montréal et Lima à partir de décembre 2025. Ces nouvelles liaisons sans escale permettront aux voyageurs français de rejoindre le Pérou, grâce aux correspondances via les vols Air Canada opérés depuis Paris, Toulouse et Lyon vers les hubs canadiens de la compagnie.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 10 Juin 2025

Lu 146 fois