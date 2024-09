Grève pilotes : Air Canada se prépare à suspendre ses vols

nécessaire

"il représente la seule façon responsable de gérer une telle interruption de travail, tant pour les clients que pour les employés".

Air Canada estime qu'il est encore temps d'en arriver à une entente avec son groupe de pilotes, si l'ALPA modère ses revendications salariales, qui dépassent largement la moyenne des hausses salariales au Canada

"Même si les deux parties se sont entendues de façon préliminaire sur un grand nombre de points à figurer dans une nouvelle convention collective, le syndicat reste inflexible sur ses revendications salariales déraisonnables."

Air Canada prévoit que si une entente n'est pas conclue dans les 72 heures suivant le préavis, le nombre de passagers touchés par le plan de suspension augmentera graduellement pendant cette période,Le transporteur juge cet arrêt progressif des activités "", car", a déclaré Michael Rousseau , président et chef de la direction d'Air Canada.Air Canada et l'ALPA sont en pourparlers depuis 15 mois.Les vols d'Air Canada Express se poursuivront, car ils sont assurés par Jazz et PAL Airlines, des transporteurs tiers.