Air Canada muscle son programme été depuis Paris et la Province

Sur la flotte et son évolution, le directeur général d’Air Canada a fait un point sur les commandes en cours.



La compagnie a très fortement investi ces dernières années. Elle fait partie des clients de lancement du nouvel A321XLR, l’avion que tout le monde s’arrache actuellement et qui devrait être certifié d’ici l’été.



Le monocouloir d’airbus avec une capacité d’environ 200 passagers a, comme atout, un très long rayon d’action et pourra desservir des villes qui jusqu’à présent ne pouvaient être desservies que par des gros porteurs et donc peu adapté à ces marchés.



Air Canada a passé commande de 30 de ces appareils (plus 14 options) et devrait recevoir les premiers exemplaires d’ici 2025.



Si comme l’espère Jean-François Raudin, une partie de ces avions viennent sur le marché français, ils pourront contribuer à accroitre les fréquences sur des aéroports qui aujourd’hui ne peuvent pas en bénéficier.



Également en commande, la version la plus longue du Boeing 787 (version 1000) commandée en 18 exemplaires (plus 12 options).



Enfin a plus long terme, Air Canada a passé commande de 30 appareils hybrides électriques ES-30 en cours de développement par la société suédoise Heart Aerospace.



Propulsé par l’énergie de la batterie, cet appareil régional révolutionnaire, devrait permettre à la compagnie aérienne canadienne d’assurer des liaisons régionales et des services de navette d’apport de façon plus durable, en offrant aux collectivités locales un transport à faibles émissions de CO2. L’avion pourra transporter 30 passagers.