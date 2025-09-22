La magie de l’hiver au Québec avec Receptour Canada

Les incontournables de l’hiver canadien en 8 jours – 7 nuits

Ce programme d’hiver est le circuit signature de Receptour Canada. “Fjord du Saguenay, au coeur de l’hiver” est un séjour multi-découvertes des activités hivernales dans une région sauvage du Nord du Québec.



D’une durée de 7 nuits et 8 jours au total, il permet de découvrir les incontournables du Canada hivernal, de Montréal à Québec en passant principalement par le Saguenay où les voyageurs séjournent 5 nuits.



En effet, après une première nuit à Montréal et du temps libre pour découvrir cette métropole vibrante, direction l’Auberge du Cap au Leste pour la suite du voyage. Ce sont des vacances d’exception au cœur de la nature qui attendent les clients. Au bord du majestueux Fjord du Saguenay, dans un secteur reconnu pour son taux d’enneigement, les voyageurs profitent pleinement des incontournables de l’hiver dans la Belle Province.



Une grande multitude d’activités sont incluses : journée complète de motoneige et 1/2 journée de traineau à chiens en duo, randonnées en raquettes guidées par un spécialiste de la nature, découverte de la pêche sur glace, glissades sur tubes, marche aux flambeaux, soirée marshmallow / feu de camp... Au Cap au Leste, les clients sont répartis en petits groupes d'une dizaine de participants, avec un système de rotation chaque jour pour alterner les activités. Le tout avant de clôturer ce séjour par un arrêt aux impressionnantes Chutes de Montmorency (plus hautes que celles de Niagara) et le charme de Québec et sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.