La magie de l’hiver au Québec avec Receptour Canada


Montréal, le 22 septembre 2025 - Avec son circuit “Fjord du Saguenay, au coeur de l’hiver”, l’agence réceptive montréalaise Receptour propose une immersion hivernale authentique au Québec. Un départ garanti multi-activités accompagné et ultra complet, à destination des clients francophones, qui coche tous les incontournables !


Rédigé par Receptour le Lundi 22 Septembre 2025

© Auberge du Cap au Leste
© Auberge du Cap au Leste
Les incontournables de l’hiver canadien en 8 jours – 7 nuits


Ce programme d’hiver est le circuit signature de Receptour Canada. “Fjord du Saguenay, au coeur de l’hiver” est un séjour multi-découvertes des activités hivernales dans une région sauvage du Nord du Québec.

D’une durée de 7 nuits et 8 jours au total, il permet de découvrir les incontournables du Canada hivernal, de Montréal à Québec en passant principalement par le Saguenay où les voyageurs séjournent 5 nuits.

En effet, après une première nuit à Montréal et du temps libre pour découvrir cette métropole vibrante, direction l’Auberge du Cap au Leste pour la suite du voyage. Ce sont des vacances d’exception au cœur de la nature qui attendent les clients. Au bord du majestueux Fjord du Saguenay, dans un secteur reconnu pour son taux d’enneigement, les voyageurs profitent pleinement des incontournables de l’hiver dans la Belle Province.

Une grande multitude d’activités sont incluses : journée complète de motoneige et 1/2 journée de traineau à chiens en duo, randonnées en raquettes guidées par un spécialiste de la nature, découverte de la pêche sur glace, glissades sur tubes, marche aux flambeaux, soirée marshmallow / feu de camp... Au Cap au Leste, les clients sont répartis en petits groupes d'une dizaine de participants, avec un système de rotation chaque jour pour alterner les activités. Le tout avant de clôturer ce séjour par un arrêt aux impressionnantes Chutes de Montmorency (plus hautes que celles de Niagara) et le charme de Québec et sa vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

© Receptour
© Receptour

Un circuit d’hiver clé en main pensé pour les pros


Le best-seller hivernal de l’agence réceptive montréalaise est un séjour en départ garanti. Entre le 20 décembre 2025 et le 7 mars 2026, “Fjord du Saguenay, au cœur de l’hiver” compte 8 départs, dont deux spéciaux à Noël et Nouvel An pour des vacances de Fêtes inoubliables.
Pensé pour simplifier sa commercialisation tout en garantissant une expérience riche et complète, ce circuit propose, en collaboration avec Air Canada, une option avec vols inclus pour les voyageurs qui le souhaite. Les départs se font depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

Les inclusions ne s’arrêtent pas là ! En addition des vols et des nombreuses activités sur place, les 5 nuits passés à l’Auberge du Cap au Leste sont en pension complète pour les clients. Sans oublier l’immersion totale dans une cabane à sucre : du repas gourmand à la découverte d’un savoir-faire d’antan.

Pour un confort optimal, le prêt d’habits grand froid est également inclus pour les journées d’activités, notamment la motoneige. Un équipement parfaitement adapté pour une logistique simplifiée qui permet aux voyageurs d’éviter la surcharge de bagages et de profiter pleinement du grand air, d’aller jouer dehors comme on dit au Québec et vivre une expérience authentique.

© Auberge du Cap au Leste
© Auberge du Cap au Leste

L’Auberge du Cap au Leste : un hébergement d’exception


Bien que l’intégralité des hébergements proposés sur le séjour “Fjord du Saguenay, au cœur de l’hiver” soient de qualité supérieure, mention spéciale pour l’Auberge du Cap au Leste. Chez Receptour, cet établissement typiquement Québecois qui trône sur les rives du Fjord du Saguenay, est un hébergement coup de cœur. Pépite nature par excellence avec une des plus belles vues panoramiques du Québec, l’établissement accueille les invités en immersion plein air sur plusieurs des circuits proposés par la marque.

Le cadre enchanteur des lieux vaut à lui seul le détour. À cela s’ajoute les chambres, toutes rénovées cette année, à la décoration rustique et ambiance cosy. Selon leurs envies et budgets, les voyageurs pourront choisir entre une chambre standard (vue forêt) ou un surclassement en chambre deluxe (vue fjord) ou en chalet privé avec coin salon pour un cocon plus intime.

Enfin, cerise sur le sundae : un accès à la piscine et au spa est inclus pour se détendre après la journée d’activité de leur choix. Idéal avant de passer à table pour déguster les plats savoureux, à base de produits locaux, concoctés par le chef !
À motoneige, en traîneau à chiens, ou chaussés de raquettes, les voyageurs vont découvrir le Saguenay, des couchers de soleil intenses sur le fjord gelé, des sapins enfouis sous la neige, et des soirées autour du feu sous les étoiles d’un ciel d’une pureté sans égale. Bref, l’assurance de vivre le Québec en hiver comme les locaux avec un circuit pensé pour répondre à leurs attentes.

À propos de Receptour Canada

Depuis près de 50 ans, le réceptif Receptour Canada imagine des voyages groupes de qualité, au Canada. L’équipe, basée à Montréal, crée des programmes authentiques et diversifiés pour une clientèle internationale. L’agence propose des séjours groupes, petits groupes, et des départs garantis à travers le pays. L'agence est membre du groupe ToundriGo, réceptif Nord-Américain qui rassemble les marques Toundra Voyages (FIT), Windigo (Voyage d’Aventure) et Think Incentive (MICE).

Retrouvez plus d’informations et les contacts de Receptour juste ici.

La magie de l'hiver au Québec avec Receptour Canada
Camille REIGNIER
Chargée de développement
sales@receptourcanada.com
Mathilde OMS
Responsable marketing et communication
marketing@toundrigo.com

