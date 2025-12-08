Les traditions de la table de Noël au Portugal

Le Bolo Rei, ou « Gâteau des Rois », est un autre dessert emblématique. Ce gâteau rond, garni de fruits confits et parfois fourré de surprises, est inspiré de la galette française et symbolise l’arrivée des Rois Mages. Sa forme circulaire et ses couleurs vives en font un indispensable des festivités de Noël et de l’Épiphanie. De nos jours, on trouve également le Bolo Rainha, une version sans fruits confits, privilégiée par ceux qui préfèrent la richesse des fruits secs et des noix. Dans de nombreuses familles, ces gâteaux deviennent le centre de la table et sont dégustés tout au long de la période festive.