Les traditions de la table de Noël au Portugal

Le plat principal de la Consoada est presque toujours à base de bacalhau (morue), souvent accompagné de pommes de terre, de légumes comme le chou et de carottes, le tout assaisonné d’huile d'olive. Ce plat, aussi simple qu’emblématique, est préparé avec soin et partagé autour de la table dans une ambiance festive et conviviale. La morue, ingrédient omniprésent dans la cuisine portugaise depuis des siècles, symbolise la simplicité et la tradition. On dit qu’il existe plus de 365 recettes de bacalhau, une pour chaque jour de l’année, mais celle de Noël conserve une place particulière dans le cœur des Portugais.
En plus du bacalhau, certaines familles optent pour d'autres spécialités locales. Dans le nord du pays, par exemple, il est courant de servir du poulpe cuisiné avec des pommes de terre et des épices. Cette alternative régionale ajoute une touche de diversité aux traditions de Noël, permettant à chaque famille de partager ses propres coutumes et variantes culinaires, parfois transmises de génération en génération. Dans certaines régions plus rurales, il n’est pas rare de trouver également la « canja de galinha », une soupe traditionnelle au poulet, servie en entrée pour réchauffer le corps et l’esprit avant le grand repas.
Les desserts occupent une place centrale pendant la période de Noël au Portugal. Les rabanadas (semblables au pain perdu), les filhós (beignets traditionnels) et les sonhos (petits beignets moelleux) sont quelques-uns des incontournables des tables de fête. Ces douceurs, souvent parfumées à la cannelle, au citron ou à l’anis, évoquent pour beaucoup des souvenirs d’enfance et rappellent les cuisines accueillantes des grands-mères. Elles représentent la générosité et le partage, éléments essentiels des célébrations de Noël.
Le Bolo Rei, ou « Gâteau des Rois », est un autre dessert emblématique. Ce gâteau rond, garni de fruits confits et parfois fourré de surprises, est inspiré de la galette française et symbolise l’arrivée des Rois Mages. Sa forme circulaire et ses couleurs vives en font un indispensable des festivités de Noël et de l’Épiphanie. De nos jours, on trouve également le Bolo Rainha, une version sans fruits confits, privilégiée par ceux qui préfèrent la richesse des fruits secs et des noix. Dans de nombreuses familles, ces gâteaux deviennent le centre de la table et sont dégustés tout au long de la période festive.
Noël au Portugal est également une période marquée par des traditions populaires telles que les marchés de Noël, les crèches grandeur nature, ou encore les chansons traditionnelles, les « Janeiras », chantées par les enfants qui parcourent les rues début janvier. Ces éléments donnent aux fêtes une atmosphère encore plus chaleureuse, rythmée par la musique et les lumières hivernales.
Après le repas de la Consoada, la famille se réunit souvent pour échanger des cadeaux et partager des moments de joie et de complicité. C’est aussi le moment où les enfants, impatients, attendent l’arrivée du Père Noël, une tradition qui s’accompagne de chants, de rires et parfois même d’une petite mise en scène familiale pour rendre la soirée encore plus magique. Cette veillée autour de la table est l’occasion de renforcer les liens familiaux et de transmettre les valeurs de solidarité, d’amour et de respect.
Le jour de Noël, bien que plus calme, est souvent consacré à une nouvelle réunion autour de la table avec des plats généreux comme le leitão assado (porcelet rôti), l’agneau ou parfois le cabrito, selon les régions. Ce repas est l’occasion de prolonger la célébration et de savourer une fois de plus les plats traditionnels, tout en partageant les moments forts de la veille. Les familles profitent alors de longues conversations, parfois au coin du feu, et de promenades dans les rues décorées, où l’esprit de Noël semble encore flotter dans l’air.
Les traditions culinaires de Noël au Portugal rappellent ainsi l’importance de la famille, de la solidarité et du respect des coutumes. À travers chaque plat et chaque dessert, les Portugais célèbrent l’esprit de Noël dans une atmosphère de chaleur, de convivialité et de partage, qui font de ces fêtes un moment unique et inoubliable. Qu’il s’agisse du parfum du bacalhau, du goût sucré des rabanadas ou des couleurs éclatantes du Bolo Rei, chaque détail raconte l’histoire d’un pays profondément attaché à ses racines et à l’art de bien recevoir.
