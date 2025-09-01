TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
IN TOURS PORTUGAL renforce sa présence internationale avec une mise en avant à l’IFTM Top Resa à Paris


Du 23 au 25 septembre, IN TOURS PORTUGAL participera à l’IFTM Top Resa, à Paris, un prestigieux rendez-vous international des professionnels du tourisme. Ce salon, qui réunit chaque année des milliers de spécialistes, est reconnu comme une plateforme essentielle pour partager les tendances, lancer des nouveautés et renforcer les partenariats commerciaux.


Lundi 1 Septembre 2025

© In Tours Portugal
© In Tours Portugal
TAP Air Portugal

Pour IN TOURS PORTUGAL, la présence à ce salon revêt une grande importance.

En tant qu’entreprise qui célèbre trois décennies de dévouement exclusif à la destination Portugal, participer à l’IFTM Top Resa signifie non seulement donner de la visibilité au pays et à ses îles, mais aussi affirmer la qualité et la créativité d’une équipe spécialisée dans des programmes sur mesure, conçus selon les attentes de chaque client.

Le Portugal à Paris : IN TOURS PORTUGAL à l’IFTM Top Resa 2025

Le choix de l’IFTM Top Resa comme principal point de mise en avant n’est pas un hasard. Paris reste l’un des plus grands centres de décision en matière de tourisme international, attirant acheteurs, agences, opérateurs et représentants de nouveaux marchés. Pour IN TOURS PORTUGAL, ce salon représente une opportunité stratégique de consolider des relations déjà existantes tout en ouvrant des portes à des clients en quête de destinations authentiques, fiables et durables.

Bien que de petite taille, le Portugal s’est affirmé ces dernières années comme un produit touristique solide. Lisbonne et Porto sont aujourd’hui des villes cosmopolites très attractives, tandis que l’Algarve conserve sa position de destination balnéaire d’excellence. De plus, les Açores et Madère apportent au portefeuille portugais l’avantage d’un tourisme de nature et d’aventure, de plus en plus apprécié par les voyageurs en quête d’expériences authentiques.
C’est cette diversité qu’IN TOURS PORTUGAL emmène à Paris : un pays qui se réinvente sans cesse et qui sait répondre aussi bien aux exigences des groupes corporatifs qu’aux attentes des voyageurs en quête d’expériences exclusives et personnalisées.
© Shutterstock
© Shutterstock

Japon et Corée : un pari sur le renforcement du marché asiatique

Au-delà de Paris, IN TOURS PORTUGAL sera également présent en septembre lors d’un Roadshow organisé par Turismo de Portugal au Japon et en Corée. Ce pari sur le marché asiatique reflète la vision stratégique de l’entreprise de diversifier ses origines et de conquérir de nouveaux visiteurs pour le Portugal.

Le Japon et la Corée sont des marchés en croissance, avec un profil de voyageurs qui valorisent la qualité, la sécurité, l’authenticité et la personnalisation – des caractéristiques qui s’alignent naturellement avec la philosophie d’IN TOURS PORTUGAL. En présentant le Portugal lors de ces événements, l’entreprise souhaite non seulement promouvoir les principales destinations déjà reconnues, mais aussi mettre en valeur des régions moins explorées, révélant que le pays recèle encore de nombreux secrets à découvrir.

Ces événements sont également l’occasion d’écouter en direct les tendances et préférences de ces marchés. La participation active de l’équipe d’IN TOURS PORTUGAL permettra d’adapter l’offre et de proposer des programmes toujours plus adaptés aux attentes des clients asiatiques, renforçant ainsi l’image du Portugal comme une destination de confiance et pleine de possibilités.

Il est temps de préparer la programmation 2027

Un autre aspect essentiel qu’IN TOURS PORTUGAL souhaite mettre en avant à travers sa présence à ces événements est l’appel aux clients et partenaires à commencer dès maintenant à penser à l’avenir. Le calendrier touristique est de plus en plus exigeant, et la programmation de 2027 doit être planifiée à l’avance.

L’entreprise met à disposition toute son expertise pour créer des programmes sur mesure, anticipant les tendances et garantissant que chaque proposition reste innovante, compétitive et adaptée aux besoins du marché. Une planification anticipée signifie aussi une plus grande capacité à négocier des conditions, à garantir la disponibilité et à offrir des propositions différenciées.

Au fil des ans, IN TOURS PORTUGAL a démontré que la clé du succès réside dans la personnalisation et le souci du détail. Chaque programme est conçu comme une expérience unique, capable de surprendre et de dépasser les attentes – ce qui n’est possible qu’avec une planification soignée et une écoute active des idées et suggestions des clients.

Portugal et ses îles : une destination fiable et pleine de secrets

Malgré sa petite taille géographique, le Portugal continue de s’affirmer comme une destination touristique de confiance et d’une grande diversité. Le pays offre des paysages contrastés, une gastronomie reconnue mondialement, des traditions culturelles riches et une hospitalité authentique qui fait partie de l’identité portugaise.

Les îles, Madère et Açores, ajoutent à ce portefeuille une composante naturelle et environnementale qui répond à la demande croissante pour des destinations durables et des expériences en lien avec la nature. Cette combinaison de sécurité, d’authenticité et d’innovation fait du Portugal un produit touristique complet, ayant encore beaucoup à offrir aussi bien à ceux qui le découvrent pour la première fois qu’à ceux qui reviennent en quête de nouvelles perspectives.
© Shutterstock
© Shutterstock

Des spécialistes du sur-mesure pour créer des expériences uniques

L’un des grands points forts d’IN TOURS PORTUGAL est son équipe. Composée de spécialistes du sur-mesure, chaque professionnel met sa créativité et sa connaissance de la destination au service de programmes hautement personnalisés.

À l’IFTM Top Resa, au Japon et en Corée, l’équipe sera disponible pour dialoguer avec des partenaires, écouter des idées et suggestions et transformer ces échanges en projets concrets pour la prochaine saison. L’objectif est clair : construire des expériences mémorables qui valorisent le Portugal et répondent aux attentes des clients les plus exigeants.

Trois décennies d’expérience au service du tourisme

La participation d’IN TOURS PORTUGAL à ces événements internationaux démontre une fois de plus la vitalité et l’ambition de l’entreprise. À un moment où le secteur du tourisme exige réinvention, innovation et proximité avec le client, la présence à l’IFTM Top Resa, à Paris, et au Roadshow asiatique représente un investissement dans l’avenir.

Avec une attention constante portée aux tendances mondiales et une dévotion totale à la destination Portugal, IN TOURS PORTUGAL renouvelle son engagement à faire découvrir le meilleur du pays et de ses îles à tous les marchés. L’équipe est prête à transformer les idées en expériences inoubliables.

IN TOURS PORTUGAL, votre partenaire de confiance !
© In Tours Portugal
© In Tours Portugal



Lundi 1 Septembre 2025 - 00:05 TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

Lundi 1 Septembre 2025 - 00:05 Découvrez Vienne – Voyages en groupe avec We Tours

