Avant de rejoindre MSC Croisières, Maud Autrechy occupait le poste de Directrice Marketing & Communication du groupe hôtelier 2L Collection, où elle a mené le repositionnement de la marque et renforcé sa visibilité en France. Elle a également été Directrice Adjointe de la Marque et de la Communication à ESCP Business School, contribuant au rayonnement de l’institution à travers l’Europe et à l'international, et a occupé des fonctions de Responsable Relations Publiques pour le groupe Hyatt Hotels & Resorts, où elle coordonnait la communication sur l’ensemble de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient.