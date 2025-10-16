TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
MAUD AUTRECHY

Directrice Communication chez MSC Croisières France


Forte de plus de 15 ans d’expérience dans le marketing et la communication au sein de marques internationales du luxe et du tourisme, Maud Autrechy a pour mission de renforcer l’image et la notoriété de MSC Croisières sur le marché français.


BIOGRAPHIE

MAUD AUTRECHY
Avant de rejoindre MSC Croisières, Maud Autrechy occupait le poste de Directrice Marketing & Communication du groupe hôtelier 2L Collection, où elle a mené le repositionnement de la marque et renforcé sa visibilité en France. Elle a également été Directrice Adjointe de la Marque et de la Communication à ESCP Business School, contribuant au rayonnement de l’institution à travers l’Europe et à l'international, et a occupé des fonctions de Responsable Relations Publiques pour le groupe Hyatt Hotels & Resorts, où elle coordonnait la communication sur l’ensemble de la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient.

DIPLÔME

- Diplômée de ESCP Business School, Maud Autrechy met aujourd’hui son expertise au service de l’expansion et du rayonnement de MSC Croisières.

DISTINCTIONS & MANDATS

- Bac+7

CONTACT



Maud Autrechy, MSC Croisières France
