Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]

De tels constats confirment enfin, la réalité émotionnelle du voyage en général et son rôle dans la société.

Encore considéré comme une étape dans la vie et un marqueur irremplaçable d’une réussite sociale et affective, le voyage joue toujours un rôle de vitrine que les individus cherchent rendre la plus attrayante possible. A tel point que certains cherchent à en faire une sorte d’œuvre d’art qui doit d’autant moins être ratée qu’elle est exposée aux yeux de tous.



Mais fort heureusement, selon les auteurs de l’étude, les mentalités évoluent et cette attitude s’atténue.



Aux USA, on estime qu’une partie des voyageurs se focalise désormais sur des objectifs plus faciles à atteindre, donc des voyages plus confortables et accessibles en leur donnant du sens. Le bling bling et ses excès serait tout de même en retrait.



En Europe, le même délitement est observable. A condition que les écrans alliés à l’I.A et ses hallucinations ne prennent pas encore plus le pouvoir sur la réalité et en fassent le moteur de nouvelles névroses nuisibles au dynamisme, à l’intelligence de l’individu et à sa créativité.



Pour conclure : à force d’être confrontés au regard des autres, on se dévalorise et vit un véritable enfer dont on voit mal le bout, tant que des réglementations très sévères ne seront pas mises en place afin de préserver les plus fragiles.



La dysmorphie n’est pas une nouvelle pathologie. Mais, elle se propage dans tous les recoins de la psyché contemporaine aussi vite que les « dites » nouvelles technologies.