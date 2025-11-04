Attentats 13 novembre : le terrorisme fait-il encore peur ?

Réalimentée en permanence par de nouveaux drames, cette crainte du terrorisme sondée également en 2024, soit après le massacre du 7 octobre perpétré contre des jeunes fêtards et des kibboutzim en faveur de la paix, a atteint des proportions pires.



Selon une enquête Ifop, pour la moitié des Français, la menace terroriste augmente depuis 2012 (date des assassinats de Montauban et de Toulouse par Mohamed Merah), et pour 40% d’entre eux, elle reste stable.



Il va de soi que la surmédiatisation fort légitime des attentats perpétrés en France et à l’étranger amplifie les peurs au moment où elles sont commises.



Dans une société en quête de spectacle, entre un professeur décapité, un autre assassiné, un prêtre tué dans son église, des promeneurs renversés par une voiture folle et tant d’autres crimes ensanglantant autant la Belgique que le Royaume-Uni, que l’Allemagne, que les USA… nul ne peut rester indifférent.



Avec une épée de Damoclès sur la tête, chacun sait qu’il risque gros car, malgré de multiples attentats déjoués par la police, meurtriers et inattendus, nombreux sont ceux que l’on peut perpétuer dans un magasin, une école, un train, une gare, un aéroport, un métro… 72% des personnes interrogées estimaient même que des actes comme ceux commis par le Hamas le 7 octobre pourraient se produire en France !



Quant à nos visiteurs, comment réagissent-ils ? Les plans Vigipirate, les contrôles dans les aéroports, les rues, les salles de spectacle, etc., sont certes de nature à rassurer. Mais, nombreux sont ceux qui s’étonnent que les gares et surtout les métros ne fassent pas l’objet d’une sécurisation renforcée par des portiques et autres technologies de pointe.



Ont-ils tort ? Non. Comme l’ont prouvé le cambriolage du Louvre ou l’interruption du concert de l’Orchestre national d’Israël à La Philharmonie à Paris par des trublions dangereux, la sécurité n’est pas garantie à 100%. Elle le devrait. Mais, le pourrait-elle ?