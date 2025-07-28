Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Mais quel rôle jouent depuis toutes ces années les cartes postales ?



Traduisant - quand elles ont une vocation touristique - l’ambiance et la réalité du monde d’hier, celles-ci ont, il est vrai, une valeur historique aussi importante que sociétale. Elles confirment, à une époque donnée, tout autant la physionomie de villes, villages, littoraux, montagnes, que la façon de se vêtir, de circuler, de manger… Des témoignages d’une richesse irremplaçable.



De plus et surtout, elles ont la faculté de susciter plus d’émotion qu’un message sur mobile. Selon une enquête Ipsos, 70% des personnes interrogées estiment qu’une carte postale leur procure plus d’émotion qu’un SMS.



La carte est aussi un moyen de confirmer une aspiration à une société de lenteur exprimée par une avant-garde exaspérée par la société de l’urgence dans laquelle nous vivons. On la cherche, on la choisit, on l’achète, on l’écrit, on la timbre et on la poste… Une démarche longue, à la fois fastidieuse mais agréable pour celui qui l’effectue et qui envoie ainsi un fragment de sa réalité du moment via une image et un geste affectif.



L’écriture manuelle a également son mot à dire : on s’implique plus et mieux avec une plume qu’avec un clavier. On transmet donc mieux ses humeurs et sentiments.



Enfin, la carte postale en papier est pérenne donc durable. On la garde, on la regarde, on la cajole, on la transmet à ceux que l’on aime. Elle devance parfois même l’achat d’un magnet ou d’une affiche... Sans compter les petits prix qu’elle affiche et ses économies de CO2.