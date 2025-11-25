TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Italie : les transports fortement perturbés le 28 novembre en raison d’une grève générale

Un vendredi noir attendu


Plusieurs syndicats italiens appellent à une grève générale de 24 heures, le vendredi 28 novembre 2025. Un mouvement qui touchera de nombreux secteurs, dont le transport aérien. ITA Airways a déjà annoncé plusieurs annulations, tandis que l’ENAC détaille les vols qui resteront garantis.


Rédigé par le Mercredi 26 Novembre 2025

En Italie, les transports seront fortement perturbés le 28 novembre en raison d’une grève générale - Depositphotos.com, @ k3studija
En Italie, les transports seront fortement perturbés le 28 novembre en raison d’une grève générale - Depositphotos.com, @ k3studija
TAP Air Portugal
Après la Belgique c'est au tour de l'Italie de se préparer à une journée de fortes perturbations.

Le 28 novembre 2025, plusieurs organisations syndicales ont appelé à une grève générale nationale de 24 heures pour protester contre la politique économique du gouvernement Meloni.

Le mouvement concernera les trains, les transports publics, les écoles… et le secteur aérien, particulièrement impacté.

Cette grève du 28 novembre s’inscrit dans un climat de contestation sociale en Italie. Les syndicats dénoncent les mesures contenues dans la loi de finances 2026, jugées austéritaires, ainsi que la situation de l’emploi et la dégradation des services publics.

A noter que malgré l’appel à un mouvement unitaire, la principale confédération du pays, la CGIL, a choisi de ne pas rejoindre la mobilisation du 28 novembre et organise sa propre journée de grève le 12 décembre.

ITA Airways annule plusieurs vols les 27 et 28 novembre

À la suite du préavis de grève, ITA Airways a été contrainte d’annuler 26 vols intérieurs, dont 23 pour la seule journée du 28 novembre.

Vols annulés le 27 novembre :

AZ 1321 Rome Fiumicino → Bologne
AZ 1473 Rome Fiumicino → Venise

Vols annulés le 28 novembre :

AZ 1287 : Milan Linate → Naples
AZ 1296 : Naples → Milan Linate
AZ 1312 : Bologne → Rome Fiumicino
AZ 1318 : Bologne → Rome Fiumicino
AZ 1319 : Rome Fiumicino → Bologne
AZ 1321 : Rome Fiumicino → Bologne
AZ 1351 : Milan Linate → Trieste
AZ 1352 : Trieste → Milan Linate
AZ 1460 : Venise → Rome Fiumicino
AZ 1462 : Venise → Rome Fiumicino
AZ 1463 : Rome Fiumicino → Venise
AZ 1466 : Venise → Rome Fiumicino
AZ 1475 : Rome Fiumicino → Venise
AZ 1652 : Bari → Milan Linate
AZ 1653 : Milan Linate → Bari
AZ 1675 : Rome Fiumicino → Florence
AZ 1677 : Rome Fiumicino → Florence
AZ 1678 : Florence → Rome Fiumicino
AZ 1682 : Florence → Rome Fiumicino
AZ 1704 : Catane → Milan Linate
AZ 1723 : Milan Linate → Catane
AZ 2036 : Rome Fiumicino → Milan Linate
AZ 2059 : Milan Linate → Rome Fiumicino

ITA Airways invite les passagers à vérifier le statut de leur vol sur le site internet ou auprès de leur agence de voyages avant de se rendre à l’aéroport.

Les voyageurs concernés par une annulation ou un changement d’horaire pourront : modifier leur réservation sans frais, ou demander un remboursement, si le retard dépasse 5 heures ou si le vol part plus de 60 minutes avant l’horaire prévu. Ces démarches sont possibles jusqu’au 3 décembre 2025.

A lire aussi : Droits des passagers : vers un bouleversement des règles ?

L’ENAC annonce des plages de vols garantis

L’ENAC (Autorité nationale italienne de l’aviation civile) a publié les dispositions applicables aux compagnies aériennes pendant la grève.

Les vols suivants seront garantis : tous les vols (y compris charters) prévus entre 7h et 10h et entre 18h et 21h, les liaisons avec les îles et les vols en continuité territoriale, les vols de service public, les vols intercontinentaux.

En dehors de ces créneaux protégés, des annulations et retards importants sont attendus dans les principaux aéroports italiens.


