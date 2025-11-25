Italie : les transports fortement perturbés le 28 novembre en raison d’une grève générale

L’ENAC (Autorité nationale italienne de l’aviation civile) a publié les dispositions applicables aux compagnies aériennes pendant la grève.



Les vols suivants seront garantis : tous les vols (y compris charters) prévus entre 7h et 10h et entre 18h et 21h, les liaisons avec les îles et les vols en continuité territoriale, les vols de service public, les vols intercontinentaux.



En dehors de ces créneaux protégés, des annulations et retards importants sont attendus dans les principaux aéroports italiens.