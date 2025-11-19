TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Grève Belgique : de fortes perturbations à prévoir dans les transports ce 26 novembre

De nombreux vols annulés et un service ferroviaire réduit


La grève nationale se poursuit, ce 26 novembre, en Belgique, et va fortement perturber les transports, avec l’annulation de nombreux vols au départ dans les aéroports de Charleroi et Brussels Airport. Les déplacements vers ces plateformes risquent également d’être compliqués. Sur le rail, la SNCB annonce un service réduit, y compris sur les liaisons internationales.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

Grève Belgique : Brussels Airport a décidé de ne pas opérer de vols passagers au départ ce 26 novembre - DepositPhotos.com, Ale_Mi
TAP Air Portugal
La mobilisation nationale et les grèves des syndicats belges - qui dénoncent les mesures d’austérité que le gouvernement fédéral compte appliquer - se poursuivront ce mercredi 26 novembre 2025.

Elles toucheront notamment les transports, avertissent les aéroports et la SNCB sur leurs sites web respectifs.

Brussels Airport, notamment, indique que le personnel du prestataire de services de sûreté et d’assistance participera de l'aéroport participera à cette action syndicale et qu'au vu des "fortes perturbations des opérations aéroportuaires ce jour-là", il a décidé "de ne pas opérer de vols passagers au départ ce 26 novembre".

Les compagnies aériennes ont, en principe, informé directement les passagers de leurs options. 

Quant aux vols à l’arrivée , "des annulations sont également possibles" sur certains d'entre eux. L’aperçu des vols sur le site web de Brussels Airport n’affichera les annulations qu’une fois celles-ci saisies par la compagnie aérienne.

Même topo à l'aéroport de Charleroi, qui "ne pourra pas opérer les vols prévus au départ et à l’arrivée".

Les aéroports préviennent également les passagers que l'accès aux aéroports pourrait être compliqué, en raison de blocages routiers, et des perturbations importantes dans les transports en commun.

"Nous recommandons aux passagers de consulter le site web de la SNCB et de De Lijn afin d’obtenir les dernières informations sur leurs services", précise Brussels Airport.

Grève Belgique : quelle situation sur les rails ?

La SNCB alerte également sur les perturbations à prévoir ce 26 novembre 2025.

Voilà ce qu'elle indique en ce qui concerne les trains internationaux :

- Eurostar : la plupart des trains circulent. Entre Bruxelles et Amsterdam, ils sont toutefois déviés de leur itinéraire habituel, ce qui entraîne des temps de trajet plus longs. Consultez les horaires adaptés d'Eurostar.

- EuroCity (Bruxelles-Rotterdam) : 9 trains sur 16 circulent dans chaque sens. Toutefois, ils seront déviés via Roosendaal (sans arrêt à Breda), ce qui entraînera des horaires adaptés et des temps de trajet plus longs.

Les trains suivants sont supprimés :

9227: Bruxelles-Midi 09:44 - Rotterdam CS 11:50
9239: Bruxelles-Midi 12:44 - Rotterdam CS 14:50
9243: Bruxelles-Midi 13:44 - Rotterdam CS 15:50
9247: Bruxelles-Midi 14:44 - Rotterdam CS 16:50
9251: Bruxelles-Midi 15:44 - Rotterdam CS 17:50
9255: Bruxelles-Midi 16:44 - Rotterdam CS 18:50
9271: Bruxelles-Midi 20:44 - Rotterdam CS 22:50
9220: Rotterdam CS 09:09 - Bruxelles-Midi 11:17
9248: Rotterdam CS 16:09 - Bruxelles-Midi 18:17
9252: Rotterdam CS 17:09 - Bruxelles-Midi 19:17
9256: Rotterdam CS 18:09 - Bruxelles-Midi 20:17
9260: Rotterdam CS 19:09 - Bruxelles-Midi 21:17
9264: Rotterdam CS 20:09 - Bruxelles-Midi 22:17
9268: Rotterdam CS 21:09 - Bruxelles-Midi 23:17

Eurocity Direct (Bruxelles-Amsterdam) : 6 trains sur 16 circulent dans chaque sens. Toutefois, ils sont déviés via Roosendaal, ce qui entraîne des horaires adaptés et des temps de trajet plus longs.

Les trains suivants sont supprimés :

9523: Bruxelles-Midi 06:49 - Amsterdam Zuid 08:56
9527: Bruxelles-Midi 07:49 - Amsterdam Zuid 09:56
9531: Bruxelles-Midi 08:49 - Amsterdam Zuid 10:56
9539: Bruxelles-Midi 10:49 - Amsterdam Zuid 12:56
9551: Bruxelles-Midi 13:49 - Amsterdam Zuid 15:56
9555: Bruxelles-Midi 14:49 - Amsterdam Zuid 16:56
9559: Bruxelles-Midi 15:49 - Amsterdam Zuid 17:56
9563: Bruxelles-Midi 16:49 - Amsterdam Zuid 18:56
9567: Bruxelles-Midi 17:49 - Amsterdam Zuid 19:56
9571: Bruxelles-Midi 18:49 - Amsterdam Zuid 20:56
9520: Amsterdam Zuid 08:03 - Bruxelles-Midi 10:11
9528: Amsterdam Zuid 10:03 - Bruxelles-Midi 12:11
9532: Amsterdam Zuid 11:03 - Bruxelles-Midi 13:11
9536: Amsterdam Zuid 12:03 - Bruxelles-Midi 14:11
9540: Amsterdam Zuid 13:03 - Bruxelles-Midi 15:11
9544: Amsterdam Zuid 14:03 - Bruxelles-Midi 16:11
9552: Amsterdam Zuid 16:03 - Bruxelles-Midi 18:11
9564: Amsterdam Zuid 19:03 - Bruxelles-Midi 21:11
9568: Amsterdam Zuid 20:03 - Bruxelles-Midi 22:11
9572: Amsterdam Zuid 21:03 - Bruxelles-Midi 23:11

- ICE : Tous les trains ICE circuleront sur la liaison Bruxelles-Cologne-Francfort. Cependant, ils seront déviés de leur itinéraire habituel et partiront environ 20 minutes plus de tôt de Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord et Liège-Guillemins.

- TGV INOUI : Tous les TGV INOUI au départ et à destination de Bruxelles-Midi circulent normalement, sauf 9886/7 (Nantes 5:59 - Bruxelles-Midi 11:01) ne circule pas et 9832 (Bruxelles-Midi 15:03 - Nantes 19:50) ne circule pas

- OUIGO Bruxelles-Paris : Tous les trains OUIGO prévus à l'horaire circuleront normalement. Certains trains avaient déjà été supprimés en raison de travaux.

Lire aussi : Retards, annulations vols : cette agence de voyages récupère vos indemnités sans commission !

Lu 283 fois

