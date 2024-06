Voyages : Bruxelles, une longueur d’avance

Vous avez vu le Manneken-Pis ? Nous, on lui préfère le Zinneke-Pis, petit totem irrévérencieux du quartier de Dansaert. Ce chien lève la patte à l’angle des rues des Chartreux et du Vieux Marché aux Grains. Et il annonce la fronde joyeuse propre à tout quartier jeune et étudiant. L’épicentre de cette animation sont les halles Saint-Géry.A l’endroit même où aurait été fondée Bruxelles au 10ème s., près du lit de la Senne recouverte et détournée, se trouve cet ancien marché couvert bâti à la fin du 19ème s. La halle en fer et verre abrite désormais un vaste café avec chaises longues et petites salles d’expositions. A l’extérieur, le carrefour de rues est envahi de cafés-terrasses.Ce secteur de la soif – ah ! les excellentes bières artisanales belges, parmi lesquelles les iconiques Cantillon et Brussels Beer Project – s’étend au quartier voisin Sainte-Catherine. S’y accrochent à nouveau quantité de restaurants et de cafés branchés où vous n’aurez aucun mal à éprouver la convivialité sincère et l’humour moqueur des bruxellois.