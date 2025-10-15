Asie : Swire Hotels lance la marque mondial Upper House et dévoile de nouveaux projets - Image Swire Hotels
Swire Hotels présente Upper House, une nouvelle marque mondiale qui regroupe l’ensemble de ses établissements The House Collective.
Ainsi, les établissements de Hong Kong, Chengdu et Shanghai adopteront prochainement le nom Upper House, tandis que de nouvelles ouvertures sont programmées à Shenzhen (2027), Xi’an (2028), Tokyo (2029) et Bangkok (2030).
« Le rebranding ouvre un nouveau chapitre pour Upper House en tant que marque emblématique unique », indique Dean Winter, directeur général de Swire Hotels.
Upper House Residences : la première incursion de Swire Hotels dans les résidences de luxe
Le repositionnement de la marque s’accompagne du lancement des Upper House Residences à Bangkok, première collection de résidences.
Conçues par le cabinet Foster + Partners et attendues pour 2030, elles marqueront l’entrée d’Upper House sur le marché des résidences de "prestige".
A noter : l'Upper House Hong Kong a été classé parmi les cinq meilleurs hôtels du monde par le World’s 50 Best Hotels pendant deux années consécutives et récompensé de deux clés MICHELIN.
