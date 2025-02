Didier Lefort : « Les hôtels de luxe de plus en plus soucieux d'environnement » [ABO]

TourMaG - Qu’entendez-vous par « d’autres options » ?



Didier Lefort : Il s'agit notamment d'utiliser le plus possible des énergies propres : hydro-électricité, éolien, solaire, géothermie, etc.



Les techniques avancent sans cesse, si bien qu’il existe désormais un panel de solutions adaptées aux différents contextes locaux.



Dans le domaine du solaire par exemple, les capteurs d’aujourd’hui sont cinq fois plus productifs que ceux d’il y a cinquante ans. En revanche, pour les éoliennes, cela reste plus compliqué car leur fabrication implique beaucoup d’émissions de carbone. Malgré tout, dans ce domaine aussi, on va de l’avant.



Pour la construction proprement dite, un retour s'opère vers les matériaux locaux et les techniques traditionnelles négligées depuis des décennies.



Au Maroc, par exemple, je vais faire un hôtel de luxe en blocs de terre compressée enduits avec un mélange de terre et de paille. Cela demande une bonne maîtrise technologique mais pour avoir construit de cette manière, au Maroc également, des maisons individuelles il y a 14 ans, j'ai l'assurance que cette technique permet des constructions durables.



Bien entendu, dans les endroits où il y a du bois, on construit en bois. Et dans les endroits où il n’y a rien, ni bois, ni pierres, ni terre, on utilise du ciment bas carbone.



Dans tous les cas de figure, la disposition du bâti doit tenir compte de la topographie. Il faut étudier aussi les vents, notamment pour imaginer des systèmes ingénieux de ventilation afin d'améliorer naturellement le confort thermique des bâtiments.