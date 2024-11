Pour en revenir à ces villes en plein renouveau architectural, revenons à Marseille. En évolution, la capitale 2013 de la culture a beau défrayer régulièrement l’actualité de la criminalité, elle n’en a pas moins accompli un bond en avant touristique impressionnant, détectable à première vue, lors d’un séjour passant par le Vieux Port, le quartier du Panier ou le Cours Julien, classé douzième des « quartiers les plus cool » de l’année par le magazine Time Out.



Dévorée par des files impressionnantes de visiteurs empruntant soit leurs pieds, soit des bus, soit de petits trains pour la découvrir, la ville a certes de nombreux atouts.



Elle a la Méditerranée et un climat enviable. Elle est facilement accessible en train, voiture, avion. Elle rayonne sur le plan international grâce à ses incontournables de son patrimoine culturel et naturel comme les Calanques ou le Château d’If. Tandis que l’ouverture de la Grotte Cosquer lui a fourni un supplément de notoriété et d’attractivité.



Comme nous l’avons souligné, elle bénéficie aussi de la notoriété de l’architecte Le Corbusier avec la Cité Radieuse. Mais, elle a également un Vieux Port redessiné et reconstruit par le célèbre architecte Fernand Pouillon entre 1945 et 1955, qui lui donne une harmonie remarquable.



Plus récemment, elle a surtout à offrir l’un des grands musées de la Méditerranée : le Mucem qui en est devenu l’emblème au cœur d’un quartier transformé en une destination à part entière, de plus en plus séduisante donc fréquentée…



Moins connu que Rudy Ricciotti, le Japonais Kengo Kuma qui vient de signer la rénovation de la Fondation Gulbenkian à Lisbonne a doté la cité phocéenne de l’une des plus élégantes et spectaculaires de ses constructions : la FRAC.



Toute en longueur, parée de panneaux grisés et couronnée d’une tour, celle-ci fait face à l’entrée de l’un des bâtiments les plus chers aux Marseillais, les anciens Docks entièrement rénovés derrière leurs façades d’origine afin d’accueillir bureaux centre commercial, restaurants.



Fer de lance d’un des plus grands centres d’affaires d’Europe, le quartier de La Joliette très fréquenté, a également à offrir d’autres architectures très bien intégrées à l’esprit méditerranéen et à ses fonctions comme les anciens silos transformés en salle de spectacle de plus de 2 000 places, ou la tour « La Marseillaise » signée par l’architecte Jean Nouvel, proche d’une autre tour signée par une grande dame de l’architecture trop tôt disparue : Zaha Hadid. Haute de 147 mètres, celle-ci abrite le siège de la CMA/CGM !



Et tout cela n’est pas fini. Et tout cela peut donner de nouveaux gages de modernité à une cité et à un public touristique en quête de dynamisme, audace, innovation, talent… qui, entre l’image de Notre-Dame de la Garde et l’ombrière de Norman Foster sur le Vieux Port, a désormais le choix entre hier et demain !



Notons pour mémoire que Paris a également ses chefs-d’œuvre d’architecture contemporaine : l’Institut du Monde arabe, la Fondation Louis Vuitton, le musée des Arts premiers, la Philharmonie, la Cité de la Musique, la Scène Musicale, la Fondation Cartier, le quartier de La Défense…