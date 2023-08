Commençons par le début : en 2016, l’œuvre de l’ architecte Charles Édouard Jeanneret-Gris dit Le Corbusier est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.Une consécration pour cet architecte considéré comme l’un des principaux contributeurs du mouvement moderne, grâce à de nouveaux principes comme le fonctionnalisme, le purisme et l’intégration de la nature.Résumées en 5 points, ces normes seront appliquées à la majorité des réalisations de l’architecte tout au long de sa vie, qui dura 78 ans et l’entraîna dans plusieurs pays notamment en Inde où le gouvernement de J.Nehru lui commanda la réalisation de la ville de Chandigarh tandis que plus tard, il signa lepuis des œuvres aux USA, Argentine, Moscou… qui le hissèrent au sommet sur la scène de l’architecture internationale déjà occupée par des grands maîtres de la modernité : Franck Lloyd Wright, Mies Van Der Rohe ou Walter Gropius, anciens artistes du Bauhaus.La France tenait son architecte international qui, bien que souvent contesté, pouvait jouer dans la cour des grands et pouvait désormais offrir à la visite ses plus célèbres œuvres comme la « Cité Radieuse » à Marseille,, leà Evreux (1953) et la célébrissimeréalisée en 1928, qui compte bon an mal plus de 50 000 visiteurs alors que la Villa Là Paris en reçoit un peu plus. Autant que la Fondation voisine.