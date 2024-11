l’impensable est à venir !

Risques et tourisme

Comment en est-on arrivés là ? C’est effectivement la question que l’on doit se poser.Attaquée violemment, notamment par l’extrême droite et les habitants de petites localités très durement touchées, les autorités locales ont été les premières désignées comme coupables, d’autant qu’une alerte rouge évoquant un danger extrême avait été émise dès le matin par l’Aemet (Agence de l’état de météo) et durant toute la journée sans pour autant être suivie d’effets.Pire ! Le président de la Generalitat n’a rien changé à son agenda de la journée et le service de la Protection civile n'a envoyé qu'après 20 heures son message d'alerte téléphonique invitant les habitants à ne pas sortir de chez eux ! Et cela, après que l’université et de nombreux collèges aient fermé leurs portes ! ( voir : Eldiario.es du 2 novembre).Le manque de prudence de certains habitants est certes aussi mis en cause : selon El Pais, plusieurs ont ainsi admis être sortis malgré l'alerte, expliquant n'avoir pas pris conscience de la gravité de la situation, en évoquant des alertes souvent inutiles !Mais, la cause de la catastrophe a des racines bien plus profondes, dénoncées régulièrement par des médias de mieux en mieux informés, alertant sur l’artificialisation des sols,Pour autant, une fois les esprits calmés, le couple royal remis de ses émotions, et les morts enterrés, force sera de constater que loin d’être exceptionnel,ou sous la forme d’ouragans dans la Caraïbe, aux USA et aux Philippines… doit désormais être considérée comme récurrente.Pour la Directrice Générale de l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (créée il y a 25 ans) Ghislaine Verrhiest-Leblanc : «Très mobilisée sur le sujet comme de nombreux élus, l’association qui a en particulier vérifié que les citoyens étaient peu conscients de leur exposition à des risques, s’inquiète et avertit de l’urgence d’éduquer et former les populations à réagir efficacement. Organisatrice de colloques «» et de l’enquête éponyme, cette association tient surtout à l’information des populations vivant dans des zones à risques parmi lesquelles n’oublions pas les visiteurs nationaux et internationaux.