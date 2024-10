Valence : "pas de victime française" pour le moment

La plus grande prudence doit être observée et tout déplacement par la route doit être évité. La liaison ferroviaire entre Valence et Madrid est interrompue et de nombreuses routes restent bloquées.



Les consignes données par les autorités espagnoles doivent être strictement observées

C'est un drame, sans nul autre pareil dans l'histoire, que Valence a connu, le 29 octobre dernier.Près de 500 mm d'eau sont tombés subitement, provoquant des inondations apocalyptiques dans toute la région, mais touchant plus particulièrement la capitale de la province.La situation est telle, deux jours après le drame, queDans ces conditions les voyageurs sont appelés à la plus grande vigilance. Les dégâts se situent dans la banlieue sud de Valence, là où la tempête Dana a frappé le plus fort." conseille le Quai d'Orsay. De plus, il est recommandé de suivre l'évolution météorologique, car