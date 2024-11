Les territoires pyrénéens se préparent au changement climatique

En matière de tourisme, des feuilles de route adaptatives seront élaborées pour les stations de montagne afin d’intégrer les prévisions climatiques et d'ajuster les modèles économiques. Des initiatives sont également prévues pour améliorer la mobilité dans les zones montagneuses et intégrer l’économie circulaire dans les pratiques d’accueil, incluant la gestion des ressources et la réduction du gaspillage.



Le secteur agro-pastoral bénéficie également d'initiatives spécifiques, accompagnées par l’Association des Chambres d’agriculture des Pyrénées. Des expériences visent à promouvoir l’élevage extensif, renforcer la viabilité économique des exploitations et valoriser des produits issus du pâturage, comme la laine. Le Conservatoire botanique national mène un projet de restauration écologique dans plusieurs stations de ski, en utilisant des semences locales pour protéger et restaurer les écosystèmes.



En parallèle, des solutions naturelles de protection contre les risques, telles que les forêts de la Vallée d’Ossau, sont étudiées pour leur rôle protecteur contre les avalanches et glissements de terrain. Un site expérimental et un système d’alerte transpyrénéen sont également en développement pour tester ces approches et renforcer la résilience face aux risques climatiques.



Au cours des sept prochaines années, ces initiatives viseront à adapter les Pyrénées aux défis du changement climatique, en préservant à la fois les écosystèmes naturels et les activités socio-économiques locales.