Le Blue Climate Summit est parrainé par le prince Albert II de Monaco et par le président de la Polynésie Française Édouard Fritch.



À cette occasion, plus de 250 scientifiques, chercheurs, décideurs, entrepreneurs, militants écologistes représentants de communautés et de la jeunesse se réunissent pour travailler ensemble à des stratégies de réponse aux enjeux environnementaux actuels.



Plus précisément, le sommet devrait stimuler les initiatives menées dans le cadre de ses 6 missions principales : le ralentissement du changement climatique, l’élimination du CO2 dans les océans et leur protection, la promotion de collectivités saines, la promotion du tourisme durable ainsi qu’une meilleure compréhension des océans.



Pour Stan Rowland, président de la Blue Climate Initiative, « le monde n’a jamais connu de si grande urgence à s’occuper de la protection des océans et du réchauffement climatique. Nous approchons d’un point de non-retour, et nous ne devons plus attendre pour agir ».